6 Ottobre 2022 19:02

Governo, Dini: “vedo che Salvini insiste nel voler portare avanti provvedimenti che rischiano di far saltare in aria i conti dello Stato”

“Matteo Salvini potrebbe essere la spina nel fianco di Giorgia Meloni”. E’ quanto afferma Lamberto Dini. “Vedo che Salvini insiste nel voler portare avanti provvedimenti che rischiano di far saltare in aria i conti dello Stato; misure che non tengono conto – ha dichiarato all’Adnkronos l’ex presidente del Consiglio – del quadro economico-finanziario interno e internazionale determinato dalla guerra in Ucraina”.