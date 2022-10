Governo, Ciriani: “giorno storico per la destra italiana”

22 Ottobre 2022 14:02

Ciriani: “oggi è un giorno storico per la destra italiana, che guida per la prima volta un governo e lo fa esprimendo il primo presidente donna”

“Oggi è un giorno storico per la destra italiana, che guida per la prima volta un governo e lo fa esprimendo il primo presidente donna della storia d’Italia“. E’ quanto dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani, esponente di spicco di Fratelli d’Italia. “Grazie al voto degli italiani lo scorso 25 settembre abbiamo iniziato a scrivere una pagina nuova e importante della nostra Nazione, dove l’istruzione dovrà coniugarsi con il merito, la tutela della famiglia con il sostegno alla natalità”, rimarca.

“La difesa delle nostre imprese non potrà non avvenire partendo dalle nostre eccellenze che tutto il mondo ci invidia. Lo avevamo detto in campagna elettorale: noi siamo pronti”, conclude Ciriani.