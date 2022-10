Governo: Cingolani consigliere di Palazzo Chigi

23 Ottobre 2022 14:15

Governo, Ciriani: “la consulenza di Cingolani sarà gratuita”

L’ex ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani lavorerà a Palazzo Chigi come consigliere. “Il primo dossier di cui dovrà occuparsi il governo è l’energia. Cingolani sarà consulente del governo gratuitamente. Meloni ha annunciato in consiglio dei ministri che intende collaborare per favorire transizione di questo file così importante, una collaborazione che sarà sicuramente gratuita e nell’interesse dell’Italia”. E’ quanto ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani lasciando Palazzo Chigi al termine del Cdm.

Cingolani: “incarico di advisor non retribuito, lo faccio con spirito costruttivo”

“L’incarico di advisor per l’energia al servizio di Palazzo Chigi non è retribuito, lo faccio con spirito costruttivo” con la mission di “superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare“. E’ quanto afferma all’Adnkronos l’ex ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.