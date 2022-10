Governo, Cesa: “Meloni cambierà il volto del Paese”

25 Ottobre 2022 17:15

Governo: le parole del leader dell’Udc Lorenzo Cesa commentando alcuni passaggi del discorso di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia

“Un discorso molto positivo, molto aperto, molto costruttivo. Sono molto fiducioso, sono sicuro che la Meloni cambierà il volto del nostro Paese“. A dirlo, in un’intervista con l’Adnkronos, è il leader dell’Udc Lorenzo Cesa, commentando alcuni passaggi del discorso di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia.

“La Meloni ha detto cose molto nette su questioni di fondo -osserva Cesa-come la presa di distanza da alcuni posizionamenti estremisti che non la riguardano, a una ragazza di 40 anni non le si può dire che è fascista”. “Ricordo -prosegue- che è stata ministro del governo Berlusconi, e che è la leader in questo momento dei conservatori a livello europeo e sono un partito che dialoga, e lo dico da profondo conoscitore dell’Europa e dei meccanismi europei, con tutto il livello europeo”. Sulle contraddizioni della coalizione di governo in politica estera evidenziate da più parti “sono molto strumentali. -dice Cesa- Dobbiamo vedere in azione la Meloni e e tutto il Governo, ma guardando dagli scranni del Parlamento sono molto fiducioso che il nostro Paese potrà cambiare volto e avere un governo finalmente politico che darà una svolta al Paese in senso positivo“.