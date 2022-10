20 Ottobre 2022 10:16

Governo, Centinaio: “conosciamo Tajani, la sua storia, conosciamo quello che ha fatto in Europa”

“Non vedo ostacoli di questo tipo. Conosciamo Tajani, la sua storia, conosciamo quello che ha fatto in Europa. Fino a questo momento penso che la storia di Tajani basti e avanzi per poter dire che il presidente Tajani ha un’autorevolezza che ci può rappresentare in Italia e nel mondo“. Così il senatore leghista Gian Marco Centinaio intervenendo ad Agorà RaiTre.