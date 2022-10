Governo, Casellati: “Meloni pronta per la grande sfida che l’attende”

7 Ottobre 2022 09:11

“Giorgia Meloni in questi anni ha dato sempre prova di lucidità e di visione politica facendo crescere il suo partito non solo nei numeri ma anche nella qualità delle idee. Credo sia pronta per la grande sfida che l’attende“. E’ quanto afferma il presidente del Senato, Maria Alberti Casellati alla ‘Stampa’. “Il centrodestra – prosegue– ha già governato in passato mostrando coesione e capacità di sintesi. Il Programma e’ unico. Per questo il 25 settembre scorso, gli italiani hanno premiato la nostra coalizione anche per la coerenza e la compattezza con cui si è presentata alle urne. La strada che abbiamo disegnato insieme e’ chiara e non ammette cambi di rotta, soprattutto in un momento così difficile”.