Cannizzaro: “contro Mangialavori manganello mediatico, non si metta in dubbio suo ingresso in governo”

30 Ottobre 2022 11:10

Governo: la nota di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia su Mangialavori

“Certa informazione, raccontando falsità e proponendo assurde e fantasiose ricostruzioni, pensa di poter colpire con un vero e proprio manganello mediatico l’avversario politico di turno. Esprimo solidarietà all’onorevole Giuseppe Mangialavori, persona di qualità, onestà, e che nulla ha a che vedere con la criminalità organizzata”. Lo afferma in una nota Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia.

“Ci auguriamo che un articolo indecente come quello apparso l’altro giorno su ‘Repubblica.it’ non possa mettere in dubbio il suo ingresso nel governo Meloni, il giusto riconoscimento per il lavoro fatto negli ultimi anni e negli ultimi mesi alla guida di Forza Italia in Calabria”.

“Il nostro partito tenga la barra dritta nel pretendere che la nostra Regione sia rappresentata all’interno dell’esecutivo e che uno dei suoi migliori dirigenti venga messo nelle condizioni di lavorare al meglio per la sua gente e per la sua terra”.