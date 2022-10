5 Ottobre 2022 11:16

Governo, Calenda: “Salvini è già stato nominato al Viminale ma non c’è mai andato: andava in giro invece a baciare prosciutti”

“Del totoministri non può fregarmene di meno. Ora tocca al centrodestra trovare le persone che quel lavoro lo sanno fare. Noi faremo una opposizione costruttiva”. E’ quanto afferma Carlo Calenda del Terzo Polo a Radio Capital.

“Salvini è già stato nominato al Viminale ma non c’è mai andato: andava in giro invece a baciare prosciutti. Nella vita normale non meriterebbe di tornarci, ma merito e politica non hanno nulla a che fare tra loro”, conclude Calenda.