26 Ottobre 2022 17:25

Governo: il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, è entrato a Palazzo Madama

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è da poco entrato a Palazzo Madama. Secondo programma, interverrà in Aula per la dichiarazione di voto del suo gruppo sulla fiducia al governo. Sarà il suo primo intervento in Aula dopo 9 anni di assenza dal Senato.