Governo, Bassetti: “pronto a dare consigli per Paese che amo”

4 Ottobre 2022 11:14

Governo, infettivologo Bassetti: “io ministro? Pronto a dare consigli per Paese che amo”

“Io ministro? Pronto a dare consigli per il mio paese che amo”. E’ quanto afferma Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive ospedale San Martino di Genova, a ’24 Mattino’ su Radio 24. “Io sono contento – aggiunge Bassetti – di fare quello che faccio, poi se si vorrà chiedermi un consiglio sarò ben lieto di darlo perché amo questo paese, lavoro per un’università pubblica, per un ospedale pubblico, credo – conclude- che il nostro Sistema sanitario nazionale abbia bisogno di tanti consigli e quindi sono pronto a darli”.