Governo, Banfi: “Sgarbi ha tanta cultura che può fare un ministro e mezzo”

13 Ottobre 2022 13:50

Governo, Banfi: “meglio Sgarbi di un altro che non conosciamo, gli auguro di ottenere l’incarico”

“Vittorio Sgarbi prossimo ministro della Cultura? Sono d’accordissimo”, afferma all’Adnkronos Lino Banfi commentando il fatto che Morgan abbia suggerito alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, di scegliere il critico d’arte come nuovo inquilino di via del Collegio Romano. “Per quanto riguarda la cultura – rimarca Banfi – ne ha abbastanza per fare un ministro e mezzo. Meglio lui di un altro che non conosciamo, sono d’accordissimo. Sarà perché mi ha sempre voluto bene e ha fatto delle definizioni di grande amicizia e di grande cultura su di me. Un giorno addirittura disse: ‘Banfi è da studiare all’università’. A uno che dice così come minimo gli auguro di diventare ministro della Cultura”, conclude Banfi.