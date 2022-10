Google Play: torna disponibile il social media di Trump

13 Ottobre 2022 09:12

L’app Truth era stata bandita nello scorso mese di agosto

L’app di “Truth” (dall’inglese la traduzione è “verità”), il social media fondato da Donald Trump bandito anche da Twitter, è stata reinserita in queste ore nello store di Google. Ad annunciarlo è la stessa azienda di Mountain View che aveva tolto la possibilità di scaricare l’applicazione dal suo Play Store lo scorso agosto perché “violava le regole sul divieto di contenuti che incitano minacce fisiche e violenza”.

Anche altre piattaforme – come Facebook, SnapChat e Twitch – hanno sospeso il profilo di Trump a tempo indeterminato ad inizio 2021, adesso infatti gli account sono stati ripristinati. Nessuno di questi blocchi è però significativo come quello attuato da Twitter, la rete sociale favorita di Trump sin da quando era in campagna elettorale nel 2016, un account che contava fino a oggi 88 milioni di follower.