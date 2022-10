Gold & Gold Messina in cerca di riscatto: al PalaMili arriva Catanzaro Basket Academy

22 Ottobre 2022 10:10

La Gold & Gold Messina torna fra le mura amiche del PalaMili dopo il ko contro la Dierre Reggio Calabria: in riva allo Stretto arriva Catanzaro Basket Academy di Nunzio Sabatino

Nel campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, la Gold & Gold Messina torna a giocare sul parquet amico dopo la netta sconfitta subita nel derby dello Stretto di domenica scorsa sul parquet della Dierre Reggio Calabria. Un bagno di umiltà per la truppa allenata da Francesco Paladina, sette giorni dopo la vittoria all’esordio con l’OrSa Barcellona, che forse aveva illuso qualcuno. Una prova opaca che non è andata giù a nessuno, nell’entourage peloritano, che si attende una pronta reazione da parte dei ragazzi in maglia giallorossa.

L’occasione per riscattarsi arriva domenica contro il Catanzaro Basket Academy, prossimo avversario degli scolari, reduce dalla sconfitta casalinga ad opera di una sorprendente Fortitudo Messina, cha ha sbancato con autorità il “PalaIovino”. Di fronte quindi due squadre deluse, che faranno di tutto per riconquistare il successo. I calabresi hanno cambiato filosofia rispetto alla scorsa stagione, dando spazio ai giovani del proprio settore giovanile e affidandosi in panchina al tecnico Massimiliano Arigliano. Confermati l’eterno Billy Fall e Procopio, fiducia nei giovanissimi Shvets, Sipovac, Agosto e Corapi. Ad alzare il tasso tecnico di una formazione dall’età media bassa è stato l’ingaggio dell’esperto Nunzio Sabbatino, mentre sotto canestro è arrivato da qualche settimana il lungo Diop.

Catanzaro non sarà un avversario facile per la Basket School Messina, che in settimana si è allenata con grande intensità per farsi trovare pronta all’appuntamento con la compagine calabrese. Coach Paladina ha lavorato parecchio sulla testa dei ragazzi e sulla fase difensiva, che a Reggio ha lasciato molto a desiderare. Il tecnico peloritano conta di recuperare l’italo americano Paolo Mancasola, il quale potrebbe fare il proprio esordio proprio domenica. Una settimana in più di lavoro ha permesso al croato Linde di inserirsi meglio nei meccanismi di gioco della squadra messinese, che confida sul sostegno dei propri tifosi per conquistare la seconda affermazione stagionale in campionato.

La palla a due del match tra la Gold & Gold Messina e il Catanzaro Basket Academy è prevista per le ore 18 di domenica 23 ottobre. Al PalaMili arbitreranno i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Acicatena. La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 17:50, con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.