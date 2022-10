Ulisse, Penelope, Poseidone e Circe sulla strada del Globo Teatro Festival, domenica ad Ecolandia di Reggio Calabria

13 Ottobre 2022 16:10

Reggio Calabria, il tragitto epico nell’atmosfera suggestiva del Parco sarà vivificato dal teatro per accogliere la comunità alla scoperta del viaggio finalizzato al ritorno

Ulisse, l’eroe della mitologia greca le cui gesta furono narrate da Omero, ritorna in un ciclo di performance realizzate su riscritture contemporanee dei miti. Ulisse non attraversa soltanto il mare reso sfavorevole da Poseidone, ma anche le ragioni e visioni dello stesso dio che lo osteggia, le stregonerie di Circe e i suoi sogni e, alla fine, il tragitto di ritorno dalla fedele moglie Penelope. Con stile fresco e vivace, quattro performance di teatro narreranno a tappe altrettanti punti di vista differenti: la parola ad Ulisse ma anche a Penelope, Poseidone, Circe. I volti e le voci saranno quelli di quattro attori d’esperienza come Americo Melchionda, Andrea Puglisi, Kristina Mravcova e Maria Milasi che domenica 16 ottobre alle ore 17:30 al Parco Ecolandia di Reggio Calabria daranno vita al nuovo testo di Katia Colica messo in scena da Officine Jonike Arti per il Globo Teatro Festival – Connessioni Periferiche, festival realizzato nell’ambito di ReggioFest 2022 Cultura Diffusa, Accordo di Programma Mic, Comune di Reggio Calabria.

Il tragitto epico nell’atmosfera suggestiva del Parco sarà vivificato, dunque, dal teatro per accogliere la comunità alla scoperta del viaggio finalizzato al ritorno, ma anche al superamento di pericoli, ostacoli e prove. Le quattro tappe verranno messe in scena con un adattamento per tutte le età: un uomo, partito per una guerra che non voleva, incrocia personaggi e mondi che rappresentano, metaforicamente, il processo di crescita di ciascun essere umano in cui il vero viaggio è quello durante il quale si fanno incontri, si instaurano relazioni, ci si ferisce e si ricomincia.