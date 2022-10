Globo Teatro Festival: a Reggio Calabria lo spettacolo con Carlo Gallo

19 Ottobre 2022 13:28

Un nuovo bellissimo appuntamento con il Globo Teatro Festival – Connessioni Periferiche è fissato per venerdì 21 ottobre alle ore 20.30 al Parco Ecolandia, Sala Spinelli. Dopo il successo del film “L’immensità” in cui ha recitato con Penelope Cruz, presentato alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia e inserito tra i film italiani in corsa agli Oscar, l’attore Carlo Gallo sarà in scena a Reggio Calabria con il suo spettacolo ‘N cielo e ‘n terra, una produzione del Teatro della Maruca con le incursioni sonore di Emmanuele Sestito. La memoria orale sarà al centro della scena con una storia originale e una fiaba tratta da racconti di anziani calabresi, rielaborate scandite al ritmo di gesto e parola. Il cunto si apre con una storia di terra: “U Pruppu du re”. Una fiaba ricostruita sulla base di una filastrocca, uno stornello ipnotico quasi incomprensibile, che il protagonista ripete trepidante mentre attende l’esito del suo destino: “o morte o re”. Poi un cunto originale “U Patre Rannu”, il Padre Eterno, che al cospetto di Gesù e la Madonna sceglie un pezzo di creta e crea la Calabria. Tutto sembra perfetto, ma il Diavolo ruba ai calabresi il “SI”, una delle sette note che “u Patre Rannu” gli aveva donato per cantare sui monti. Sulla terra è il caos totale, gli uomini non riescono più a intonare il canto, se la prendono uno con l’altro e scoppia la guerra.

“U Patre Rannu” è triste, prova con un miracolo – dal suo cielo – a rimettere tutto in ordine ma la situazione peggiora e il mondo diventa cieco. Cosa accadrà? Racconti, profezie e riti di una terra bagnata da Jonio e Tirreno nel movimento continuo fra tradizione e innovazione, in un mondo diviso in due tra cielo e terra, privilegiati e oppressi, diseredati e oppressori. Il Globo Teatro Festival – Connessioni Periferiche è organizzato da Officine Jonike Arti nell’ambito di ReggioFest 2022 Cultura Diffusa, Accordo di Programma Mic, Comune di Reggio Calabria.