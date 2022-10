Dalla Camera al Senato: inizia la nuova sfida di Giusy Versace | FOTO

14 Ottobre 2022 16:00

La parlamentare originaria di Reggio Calabria, ha effettuato ufficialmente ieri il cambiamento di camera di appartenenza

Giusy Versace è pronta per una nuova esperienza in Parlamento. Dopo aver terminato la XVIII legislatura da deputato, la parlamentare originaria di Reggio Calabria, ha effettuato ufficialmente ieri il cambiamento di camera di appartenenza: dalla Camera dei deputati è passata al Senato della Repubblica (XIX legislatura), essendo stata eletta appunto al Senato nel collegio plurinominale in Lombardia per la lista Azione-Italia Viva. La nota atleta paralimpica occuperà dunque i banchi dell’opposizione al nuovo Governo di Centrodestra che sta per nascere.

“Comincia per me una nuova importante pagina della mia vita al Senato della Repubblica! Con lo stesso impegno e senso di responsabilità continuerò ad impegnarmi per portare avanti un prezioso lavoro già avviato a sostegno dei giovani, dei disabili, delle donne e dello sport! Grata per questa grande opportunità e per la fiducia che mi è stata data”, ha commentato tramite le proprie pagine social Versace.