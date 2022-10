Piloti per Passione: Giuseppe Messina centra il 1° posto alla gara di Torregrotta Roccavaldina

10 Ottobre 2022 14:00

Giuseppe Messina indossa i colori della scuderia di Sambatello e sale sul gradino più alto del podio con la sua Clio 2000 E1 Italia

Giuseppe Messina, fresca new entry della scuderia Piloti Per Passione, conquista il primo posto di classe 2000 alla gara di Torregrotta Roccavaldina con la sua eccellente Renault Clio 2000. Secondo posto di classe per Giovanni Greco e Mario Radici afflitti da noie elettriche, buon 4° posto per il piccolo di famiglia Radici. Week end sfortunato per Gabry Driver, rottura di motore alle prove della cronoscalata di Monti Iblei e piccolo incidente in gara per Roberto Megale, sempre alla “Monti Iblei” anche se entrambi sono già detentori per l’annata 2022 del titolo di TIVM Sud. Sfortunata anche la gara di Dino Semeraro che allo slalom del Mito, a Lecce, incappa in un guasto ai freni provocando lievi danni alla sua lussureggiante 127.

Ancora tanti impegni per la scuderia Piloti Per Passione in questo scorcio di annata sportiva che l’ha vista primeggiare in tante occasioni, coronandosi già di due titoli Italiani di classe CIVM, tre di TIVM, mentre si aspetta la conclusione delle coppe di zona 3^ e 4^ che regaleranno alla compagine di Sambatello altri titoli. Intanto a Sambatello si respira aria di titolo scuderie del challenge calabria slalom 2022, anche se mancano ancora tre gare. E per tutta conferma dell’intensa attività del sodalizio di Sambatello viene anticipato che il prossimo anno sportivo vedrà organizzato, proprio dalla scuderia Piloti Per Passione, il 1° Campionato della Città Metropolitana, che sarà presentato nel corso della premiazione del campionato sociale e sarà aperto a tutti i piloti.