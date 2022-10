Giornata Europea del Dialogo Interculturale, Reggio Calabria supporta l’iniziativa con il Liceo “Gullì”

4 Ottobre 2022 13:31

Mercoledì 5 ottobre è la Giornata Europea del Dialogo Interculturale, una manifestazione promossa anche dal Centro locale RC di Intercultura e dal Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e Musicale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria

Mercoledì 5 ottobre si celebrerà la quindicesima edizione della Giornata Europea del Dialogo Interculturale, una manifestazione promossa dal Centro locale RC di Intercultura e dal Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e Musicale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria, intesa a stimolare l’opinione pubblica a riflettere sull’educazione interculturale e sulla costruzione di un mondo in cui il dialogo tra persone diverse sia un elemento fondamentale della vita quotidiana. Quest’anno la collaborazione tra Intercultura, da sempre promotrice di questa giornata, e il Liceo Tommaso Gullì, che opera con l’associazione da ben 13 anni, si pone lo scopo di offrire un contributo alla promozione dell’ obiettivo n. 16 dell’Agenda 2030 per la diffusione di una cultura globale di pace e giustizia. Obiettivo, peraltro, abitualmente perseguito e dal Liceo e dall’Associazione rappresentati rispettivamente dal Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Praticò e dal Dott. Rocco Caridi.

Tra gli interventi previsti si segnalano quelli di Padre Gabriele Bentoglio, Direttore dell’Ufficio “Migrantes” della Diocesi di Reggio-Bova e del Prof. Giuseppe Licordari, membro della CVX di Reggio Calabria. L’evento si terrà presso l’Aula Magna della sede Marconi del Liceo Tommaso Gullì. Saranno anche presenti gli studenti stranieri ospiti per l’a.s. 2022/23 del Centro locale Intercultura di Reggio Calabria e una studentessa del Liceo Gullì in rientro da un programma di mobilità annuale in Messico. Nell’immagine di copertina la locandina col programma completo.