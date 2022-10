Antoniozzi: “Giorgia Meloni restituisce autorevolezza alla politica italiana”

22 Ottobre 2022 13:35

L’On. Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia, sottolinea come la figura di Giorgia Meloni possa ridare autorevolezza alla politica italiana

“Giorgia Meloni restituisce autorevolezza alla politica dimostrando come sì possa interpretare il ruolo di Capo del governo sapendo assumersi le responsabilità“. Lo afferma l’On. Alfredo Antoniozzi, deputato dì Fratelli d’Italia.

“La formazione dell’esecutivo e la celerità con cui è partita dimostrano che ha le idee chiare e che ha consapevolezza della sua funzione. Anche la scelta di dicasteri innovativi, come quello della salubrità alimentare, è la conferma di una percezione moderna che non potrà che fare bene al nostro Paese. Ora lavoriamo per l’Italia – conclude Antoniozzi – tutti insieme“.