Governo, Giorgetti: “presto interventi sulle bollette”

27 Ottobre 2022 19:59

Caro bollette: le parole del ministro Giorgetti

Dovrebbe arrivare a breve un intervento del Governo Meloni per quanto riguarda il caro bollette. “Riteniamo che essendo i prezzi energetici il principale fattore di spinta al rialzo dei prezzi al consumo, l’inflazione debba essere contrastata anche intervenendo sui fondamentali del mercato del gas – riduzione domanda e aumento offerta alternativa a quella russa – e che gli interventi di calmierazione delle bollette per famiglie e imprese rimangano prioritari”. Lo afferma il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in una nota sul rialzo dei tassi della Bce.