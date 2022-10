Gioiosa Ionica: dolore per la morte del geometra Rocco Coluccio

13 Ottobre 2022 09:59

La comunità si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa di un professionista molto stimato

Incredulità e profonda tristezza sono le sensazioni della comunità di Marina di Gioiosa Ionica, cittadina della fascia jonica provincia di Reggio Calabria, per l’improvviso decesso dello stimato geometra Rocco Coluccio. “Enorme è l’amarezza e il dispiacere per la morte che ha portato via il caro Rocco, sottraendolo per sempre all’affetto della sua amata famiglia e dei suoi tanti amici. Lo ricorderemo come una persona buona, onesta e amata da tutti”, è il cordoglio della cittadinanza che si unisce in profondo rispetto al dolore dei familiari.

Diversi i messaggi di stima per il professionista che si leggono sui social e testimoniano il profondo legame con l’ambiente gioiosano.