Ginnastica, giornata di successo per la Ritmica Restart: protagonista la giovane Giada Arco

3 Ottobre 2022 17:40

Un’altra giornata di successo e prestigio per la Ritmica Restart. Giada Arco ha fatto “centro al primo colpo”. Per la ginnasta reggina si è infatti trattato della prima partecipazione ad una competizione Gold, categoria J1, disputatesi sabato scorso a Catanzaro da dove la società della direttrice tecnica Marilena D’Arrigo è tornata a casa con due medaglie d’oro entrambe ottenute da Giada. Nello specifico il primo posto con il cerchio è arrivato grazie ad un punteggio di 16.800, mentre sono stati 19.900 i punti ottenuti con le clavette. Il titolo di campionessa regionale, così ottenuto, vale il pass per le finali nazionali (in entrambe le discipline) che si disputeranno dal 4-6 novembre a Catania “saltando” di fatto la Zona Tecnica, ovvero la fase interregionale, prevista per le atlete classificatesi dal secondo posto in poi.

Addentrandoci nel dettaglio tecnico, e per fare capire ancora meglio della grande impresa realizzata dalla giovanissima Giada (classe 2009), l’attribuzione del punteggio per gli esercizi svolti segue il codice internazionale di ritmica. Due esecuzioni molto complesse, della durata di un minuto e mezzo e con sette difficoltà di corpo, due sequenze di passi di danza e numerosi rischi di attrezzi. Insomma, altissimo livello e valore artistico. Ad accompagnare in gara la bravissima Giada, nonché curarne la formazione nel percorso agonistico, l’allenatrice federale Ylenia Albanese insieme all’istruttrice Ilenia Cartisano, entrambe orgogliose dell’operato della loro talentuosa ginnasta che vuole continuare ancora a fare parlare di sé, inseguendo un sogno…