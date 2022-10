Gianfranco Fini incorona Giorgia Meloni: “ho sempre creduto in lei”

4 Ottobre 2022 15:09

L’ex presidente della Camera torna a parlare dando il suo sostegno alla leader di Fratelli d’Italia

Ritorna a parlare dopo anni di silenzio, Gianfranco Fini, leader per anni della destra italiana, elogiando Giorgia Meloni: “ho sempre creduto in lei”. Da ricordare che, nel 2015, l’ex capo di Alleanza Nazionale parlava di due destre, una era quella del partito di Berlusconi, l’altra era la Lega “con l’aggiunta della costola di Giorgia Meloni, sempre più mascotte di Salvini“. Quindi, non certo parole di elogio per il futuro premier italiano.

L’ex presidente della Camera ha parlato alla stampa estera di tutti i temi d’attualità: “l’Alleanza atlantica? Anche il Movimento sociale italiano ha votato a favore della Nato. Vorrei ricordare che Meloni durante la svolta di Fiuggi ha votato a favore”. Insomma, un nuovo ricongiungimento (forse) tra la nuova destra che avanza, rappresentata da Giorgia Meloni, ed il vecchio leader, il quale dopo la svolta di Fiuggi, lo scioglimento del MSI, la nascita di Alleanza Nazionale ed il conseguente scioglimento, l’adesione al Pdl e l’invenzione poco fortunata di Futuro e Libertà e l’allontanamento volontario, adesso sembra ritornare per spingere l’ex pupilla al Governo dell’Italia.