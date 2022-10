Genoa, niente fuga: il Brescia pareggia al 93′! Badelj espulso: assenza pesante contro la Reggina

29 Ottobre 2022 18:19

Pazzo finale al Ferraris, Genoa-Brescia finisce 1-1: il rosso a Badelj costa l’assenza del capitano rossoblu al Granillo per lunedì sera, contro la Reggina

Finale incandescente al Ferraris, ma il Genoa non va oltre l’1-1 contro il Brescia. Niente aggancio al Frosinone a 24 in vetta e niente mini-fuga sul terzo posto. Come sempre, tanta solidità per gli uomini di Blessin, ma anche sterilità offensiva. Il vantaggio di Jagiello mette la gara sui binari giusti per i padroni di casa, ma l’1-0 rimane fino alla fine, lasciando in bilico il match. A complicare le cose, il rosso a capitan Badelj, per doppia ammonizione. E, nel pazzo finale, arriva il pari di Cistana su corner, al 93′. Il Genoa così va a 22, a +2 dalla Ternana terza e a +3 dalla Reggina, prossima avversaria lunedì sera. Al Granillo, per i liguri, mancherà Badelj. Assenza pesante. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 11ª GIORNATA SERIE B

VENERDI’ 28 OTTOBRE

ore 20:30

Bari-Ternana 0-0

SABATO 28 OTTOBRE

ore 14:00

Benevento-Pisa 0-0

Cagliari-Reggina 1-1

Cosenza-Frosinone 1-2

Modena-Palermo 0-2

Parma-Como 1-0

Spal-Südtirol 1-1

Venezia-Ascoli 0-2

ore 16:15

Genoa-Brescia 1-1

CLASSIFICA SERIE B