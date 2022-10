Gazzetta dello Sport: “riflessioni Reggina, vertice tra dirigenza e staff tecnico”

24 Ottobre 2022 15:43

“Certamente Inzaghi farà pagare il conto ad alcuni elementi ‘sotto tono'”, scrive la rosea nelle sue pagine regionali

“Riflessioni Reggina. Sei mesi fa l’ultimo ko così pesante in casa”. Titola così, oggi, la Gazzetta dello Sport edizione regionale. Due giorni dopo lo stop interno contro il Perugia, il primo stagionale, la rosea scrive che “oggi ci sarà un vertice tra staff tecnico e dirigenza per trovare le soluzioni”. L’ultima sconfitta interna era stata l’1-4 contro il Como dello scorso aprile, ultima al Granillo della scorsa stagione. Poi le 4 schiaccianti vittorie interne in questo avvio e appunto lo stop contro gli umbri fanalino di coda.

Secondo la Gazzetta dello Sport, “non bisogna trovare solamente nel direttore di gara il capro espiatorio del ko con l’ultima della classe, che non aveva mai raccolto un risultato positivo lontano dal Curi. Perché si è vista in campo una Reggina involuta, poco ficcante, con la solita manovra macchinosa. E con gli attaccanti assenti. La reazione al tramonto della sfida è servita per rendere meno pesante la sconfitta. Sicuramente nel pomeriggio al Sant’Agata si terrà un vertice tra squadra, staff tecnico e dirigenza per trovare la medicina giusta ed uscirne fuori. E’ impensabile che la vera Reggina sia quella vista all’opera a Parma e con il Perugia. Certamente Inzaghi farà pagare il conto ad alcuni elementi “sotto tono”.