Gallico Superiore, prende il via il progetto parrocchiale del “L’HubOratorio” | FOTO

25 Ottobre 2022 12:11

L’iniziativa è promossa dalle Comunità di San Biagio e San Nicola guidate da don Nino Russo

Ha ufficialmente aperto i battenti il “L’HubOratorio”, progetto delle Comunità Parrocchiali “San Biagio Vescovo e Martire” e “San Nicola di Bari” di Gallico Superiore che si pone sin da subito l’obiettivo di mantenere connesse, come in un’unica grande rete, le tante realtà religiose, educative e sociali del territorio. L’inaugurazione dell’iniziativa, fortemente voluta dall’amministratore parrocchiale don Nino Russo e dal viceparroco don Giovanni Zappalà, è avvenuta domenica 23 ottobre 2022 con l’accoglienza in piazza San Biagio e con la partecipata Celebrazione Eucaristica delle ore 11.00.

A seguire, l’intera comunità si è trasferita nel cortile dell’Oratorio Parrocchiale “Don Bosco”, punto di riferimento da ben sessant’anni di giovani e meno giovani di Gallico e non solo. Momenti di convivialità, di gioco e di festa hanno accompagnato i numerosi bambini presenti e le loro famiglie, grazie al coinvolgimento degli animatori e dei volontari che hanno organizzato e reso vivace la giornata. Ogni realtà parrocchiale ha presentato le iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno, dalle attività catechistiche e formative a quelle ludiche tra cui lo sport e la musica, dalle attività Caritas ai laboratori creativi e molto altro.

Ma cos’è il L’HubOratorio?

L’HubOratorio non è solo un luogo fisico. È soprattutto un modo di essere, di vivere la Comunità, in connessione. Una connessione fatta di persone, di cuori, di menti, di volti diversi che si mettono a servizio in modo vicendevole, si incontrano, condividono, si rallegrano, pregano, perdonano, per il grande obiettivo del Vangelo: amare il prossimo e lodare Dio. Come le “molte membra ed un solo corpo” di San Paolo, il L’HubOratorio vuole interconnettere le tante realtà del territorio parrocchiale, creare relazioni autentiche, valorizzare le diversità, i percorsi, i carismi e le tradizioni.

Come?

Attraverso la gioia dell’incontro con i fratelli per arrivare a Cristo. Con lo spirito del servizio: coinvolgendo i bambini, i ragazzi, i giovani e gli adulti della Comunità e organizzando iniziative sociali, ludiche, ricreative e di riflessione che vedano tutti sani protagonisti. Non più semplici reticolati senza uscita, ma tante connessioni bidirezionali colme di vita!

Il L’HubOratorio di Gallico Superiore è organizzato in tanti l’hub che saranno via via presentanti nel corso dell’anno ed aperti a tutta la comunità parrocchiale, dai più piccoli, passando per i giovani, e fino agli adulti.