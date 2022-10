Eccellenza, super ReggioMediterranea: poker nel derby a Gallico e vetta della classifica

23 Ottobre 2022 20:14

La ReggioMediterranea vince a domicilio il derby tutto reggino contro il Gallico Catona e vola in vetta alla classifica di Eccellenza Calabria

Passano gli anni, cambiano gli allenatori, così come qualche calciatore, ma non la grande forza di una squadra che ormai da anni domina la scena del dilettantismo reggino e calabrese: la ReggioMediterranea. Si è giocata questo pomeriggio la 7ª giornata di Eccellenza calabrese e la compagine di mister Iannì ha annientato il Gallico Catona a domicilio nel derby tutto reggino: 0-4 al Lo Presti e vetta della classifica in coabitazione con la Gioiese, che ha perso a Rende. Scavalcato anche lo Scalea, sconfitto in casa dall’Isola Capo Rizzuto. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 7ª GIORNATA ECCELLENZA CALABRIA

SABATO 22 OTTOBRE

ore 15:30

Rende-Gioiese 1-0

DOMENICA 23 OTTOBRE

ore 15:30

Brancaleone-Morrone 3-2

Gallico Catona-ReggioMediterranea 0-4

Promosport-Bocale 1-1

Scalea-Isola Capo Rizzuto 0-1

Sersale-Paolana 1-0

Soriano-Acri 2-0

Stilo Monasterace-Gioiosa Jonica 0-1

CLASSIFICA ECCELLENZA CALABRIA