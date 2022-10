15 Ottobre 2022 14:00

Galatro: la donna è stata arrestata dai Carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Galatro una 50enne, per il reato di truffa in concorso, in ottemperanza a ordine di esecuzione emesso dall’A.G., per l’espiazione di una pena residua di 1 anno e 10 mesi.