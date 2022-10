“Meloni arrogante e offensiva”: ha origini reggine il fotografo del pizzino di Berlusconi

16 Ottobre 2022 10:13

Il professionista calabrese ha ribadito con un post sui social: “la foto è realissima, vi agevolo con la sequenza originale”

La foto che più rappresenta l’inizio della XIX legislatura è stata scattata da un calabrese originario di Melito Porto Salvo. Il fogliettino con gli appunti di Silvio Berlusconi con le descrizioni critiche di Giorgia Meloni è stato infatti ripreso dal fotografo Alessandro Serranò, dipendente di Agf. Il professionista ha parlato nel corso di Propaganda Live di quello scatto: “è una foto realissima”, ha sottolineato per spegnere le voci di chi ipotizzava si trattasse di un fake. “Io sono quasi certo, che è un fake. Però deve dichiararlo lui (a Berlusconi, ndr), non posso dirlo io”, aveva affermato il neo Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Serranò tramite le proprie pagine social ha ancora ribadito: “questa mattina è stato pubblicato su La Repubblica un mio scatto che ritrae Berlusconi mentre sfoglia un “pizzino” che ha per protagonista Giorgia Meloni. L’onorevole La Russa ha classificato quella foto come fake, un falso. Come se avessi tempo di mettermi a contraffare pure un foglio di carta intestata. Motivo per cui agevolo la sequenza originale”.