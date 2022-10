Fip Calabria, Anna Fotia nuova responsabile del Minibasket per Reggio

26 Ottobre 2022 21:21

Anna Fotia nuova responsabile del Minibasket per Reggio Calabria della Fip

Il Comitato Fip Calabria ha una nuova Responsabile Provinciale del Minibasket. Reggio Calabria risponde presente grazie all’incarico per l’Istruttrice Anna Fotia. Per tanti anni in campo da giocatrice, da altrettanti mamma al cento per cento cestistica, allenatrice ed istruttrice, oggi chiamata ad un impegno importante ed intrigante iniziato già dalla riuscitissima giornata di domenica scorsa al PalaCalafiore, l’OpenDay del Minibasket, kermesse alla quale hanno partecipato con profitto Cono Bovalino, Jumping, Kleos, Lumaka, Bagnara, Jolly, Aleandre, Taurianova, Gio Gio Palmi, Nuovo Basket Soccorso.

“La giornata domenicale dell’Openday Minibasket è andata benissimo – ha commentato Anna Fotia – Vedere i bambini scendere in campo, finalmente uniti sotto il segno della palla a spicchi ci regala speranza e sorrisi. Una bella emozione vederli giocare: quello che faccio lo faccio con sentimento e sono entusiasta del nuovo incarico. Ringrazio tutti i Centri Minibasket che hanno aderito alla giornata del PalaCalafiore: uno scenario significativo e non casuale che palesa la voglia di rimetterci in moto. Tutti noi abbiamo bisogno di giornate come questa. E’ un inizio, importante senza dubbio, ma non ci fermiamo, serve continuità e ripartire dai più piccoli, cercando di sviluppare più giornate dedicate al Minibasket reggino possibili. I nostri bimbi hanno bisogno di giocare, divertirsi, formarsi e, sinceramente, lo meritano – ha concluso l’Istruttrice”.