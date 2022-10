Finlandia, un muro lungo il confine con la Russia per bloccare l’esodo dei migranti

21 Ottobre 2022 18:20

Costruire un muro lungo il confine della Russia, questo l’intento del Premier della Finladia

Il governo di Centro/Sinistra della Finlandia, guidato da Sanna Marin, ha deciso la costruzione di un muro per proteggere i suoi confini dagli immigrati russi. Il primo ministro ha assicurato “ampio sostegno” per la costruzione del muro che coprirà, circa un quinto del confine. I lavori per la costruzione del muro dovrebbero durare quattro anni e potrebbero costare “diverse centinaia di milioni di euro”.

Secondo i media finlandesi l’iniziativa del Governo può contare sul sostegno della maggioranza ma anche di una parte dell’opposizione. Per contenere l’esodo dei cittadini russi la Finlandia ha già chiuso i confini anche per chi ha il visto: possono entrare nel Paese solamente cittadini dissidenti o che viaggiano per motivi di studio o di ricongiungimento con i parenti.