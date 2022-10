Ciclismo, impresa di Filippo Ganna: polverizzato il record dell’ora!

8 Ottobre 2022 21:36

Strepitosa impresa di Filippo Ganna: il cronoman italiano polverizza il record dell’ora con 56,792 km

Incredibile impresa di Filippo Ganna, ciclista dell’Ineos e due volte campione del Mondo a cronometro, che sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen, ha stabilito il nuovo record dell’ora con 56,792 km. Il precedente primato, stabilito ad agosto scorso, apparteneva al britannico Dan Bigham con 55,548 km. Ganna ha ottenuto il record in sella alla bicicletta Pinarello Bolide F HR 3D, stampata interamente in 3D in ogni suo componente, il ciclista azzurro è stato perfetto e soprattutto regolare sin dai giri iniziali.

Il ciclista piemontese ha riportato il record del mondo dell’ora in Italia dopo 66 anni, dai 46,394 chilometri coperti da Ercole Baldini.