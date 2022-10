“No alla politica urlata, sì a quella gentile”: Falcomatà esalta Segre e invita a “dare l’esempio”

14 Ottobre 2022 10:56

Il pensiero del Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sull’intervento di Liliana Segre, cittadina onoraria della città

Anche il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha apprezzato ed esaltato le parole di ieri di Liliana Segre, di cui riporta un importante passaggio legato alla politica: “‘Dare l’esempio – si legge sui social – non vuol dire solo fare il nostro semplice dovere, cioè adempiere al nostro ufficio con ‘disciplina e onore’, impegnarsi per servire le istituzioni e non per servirsi di esse. Potremmo anche concederci il piacere di lasciare fuori da questa assemblea la politica urlata, che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione dal voto, interpretando invece una politica ‘alta’ e nobile, che senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti, dia prova di rispetto per gli avversari, si apra sinceramente all’ascolto, si esprima con gentilezza, perfino con mitezza'”. Che le parole della senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria della nostra città, siano un faro per tutti. Per il nuovo parlamento che si insedia e per tutti coloro che, a vario titolo, si impegnano in politica dentro e fuori le istituzioni”, aggiunge il primo cittadino.