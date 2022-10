Reggio Calabria, il calendario di eventi EPIC di Mana Chuma Teatro dal 15 al 21 ottobre

13 Ottobre 2022 10:41

Eventi EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) di MANA CHUMA TEATRO: gli appuntamenti della settimana, da sabato 15 a venerdì 21 ottobre

Il ricchissimo programma di EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) della compagnia reggina Mana Chuma Teatro prosegue anche nella prossima settimana, sempre presso l’area ex Jardin di Catona. Organizzati all’interno del progetto “ReggioFest2022: Cultura Diffusa”, con il contributo del Comune di Reggio Calabria e i fondi del Ministero della Cultura dedicati alle attività professionali di spettacolo dal vivo nelle aree urbane periferiche, gli eventi EPIC si innestano su un percorso di riqualificazione dell’area ex Jardin di Catona (RC) che Mana Chuma Teatro ha avviato da tempo e che ha l’ambizione di diventare un polo di attrazione culturale nell’area nord della città.

Questi gli eventi in programma nei prossimi sette giorni:

Sabato 15 , alle ore 20:30, concerto-spettacolo “Methuselah” con Gabin e Paul Dabirè, Luigi Polimeni, Giacomo Farina e Massimo Barilla. Quattro musicisti e un poeta che, partendo dalla storia dell’albero più antico del pianeta, vanno alla ricerca delle radici che accomunano tutti gli esseri umani. Una coproduzione Mana Chuma Teatro – Fondazione Horcynus Orca.

Domenica 16, ore 20:30, Massimo Barilla terrà il reading "Ossa di crita" con poesie tratte dall'omonimo volume e musiche originali di Luigi Polimeni, impegnato al piano, sintetizzatore e theremin. Una produzione originale Mana Chuma Teatro.

Giovedì 20 ottobre, ore 20:30, a salire sul palco sarà Lorenzo Praticò con la sua opera "4×25": un monologo a più voci che parla di lavoratori senza nomi e senza volti, di muri da scalare, di dignità calpestata e di lunghe strade da percorrere.

Venerdì 21 ottobre, ore 20:30, replica del reading "Ossa di crita", di e con Massimo Barilla e musiche originali dal vivo di Luigi Polimeni.

Gli eventi EPIC – Esperienze Performative di Impegno Civile, a cura di Mana Chuma Teatro, proseguiranno anche nelle prossime settimane e nei mesi di novembre e dicembre 2022.