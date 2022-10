Reggio Calabria, il 22 e 23 ottobre l’esposizione di prodotti artigianali di ARTinsieme 

21 Ottobre 2022 13:02

Il 22 e 23 ottobre l’esposizione di prodotti, realizzati da ragazzi con disabilità, presso il laboratorio ARTinsieme

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, presso il laboratorio “Artinsieme”, sito in via Gebbione 23 (RC), avrà

luogo un’esposizione di prodotti artigianali, realizzati da ragazzi con disabilità. Il laboratorio sarà aperto sabato dalle ore 16:30 alle 19:30 e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Questa realtà nasce nel 2006 presso una struttura messa a disposizione dall’associazione “Piccola Opera Papa Giovanni”, grazie all’impegno di alcuni genitori che hanno deciso di unirsi in un progetto di solidarietà, con l’intento di dare risposta ai bisogni dei loro figli, cosicché questi potessero esprimere al meglio le loro potenzialità e la loro creatività, in un contesto di condivisione ed amicizia.

“Nel nostro laboratorio vengono realizzati, ogni giorno, prodotti unici nel loro genere, anche su commissione, per rispondere alle esigenze di tutti. – sottolinea Artinsieme – Ci siamo specializzati, soprattutto, nella realizzazione di bomboniere per eventi di ogni tipo (matrimoni, battesimi, lauree, ecc.) che è possibile anche personalizzare su richiesta, così da dare ad ogni oggetto un significato e un valore autentico. Queste esperienze, che nascono dall’intento di pochi, hanno bisogno di essere alimentate dall’interesse e la curiosità di tutta la comunità“.