9 Ottobre 2022 20:26

Forte esplosione a Istanbul, edificio in fiamme nel distretto di Kadıköy: al momento non si hanno notizie di morti o feriti

Una fortissima esplosione è avvenuta poco fa in Turchia nel distretto di Kadıköy ad Istanbul. Un edificio, sembrerebbe dalle prime informazioni a causa di una fuga di gas, è stato devastato a causa delle fiamme, come si evince dalle immagini in basso. Al momento non sono pervenute informazioni su possibili morti e feriti. Sul posto i soccorritori.