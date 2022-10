Chiesta l’esclusione dell’Iran dai Mondiali del Qatar, a giorni la decisione FIFA: l’Italia incrocia le dita

21 Ottobre 2022 15:01

Chiesta l’esclusione dell’Iran dai Mondiali del Qatar a causa delle violenze interne che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Amini. La FIFA dovrà decidere nel weekend

Non accennano a placarsi le violenze che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Amini, giovane donna iraniana arrestata per una ciocca che le fuoriusciva dal velo, poi deceduta in seguito alle percosse subite dalla ‘polizia morale’. Le donne sono scese in piazza per rivendicare giustizia, libertà e maggiori diritti, ma di tutta risposta il governo iraniano ha usato il pugno di ferro, reprimendo nel sangue le proteste. Una situazione di tensione che, unita alla repressione dei diritti civili (le donne non possono neanche entrare allo stadio), mal si sposa con il regolamento base della FIFA per accedere alle competizioni internazionali.

Per questo motivo, la posizione dell’Iran ai prossimi Mondiali del Qatar è fortemente in bilico. Alcuni attivisti e sportivi iraniani, compresi alcuni calciatori, hanno inviato una richiesta formale alla FIFA con l’obiettivo di sospendere la federazione del loro Paese ed estromettere la nazionale iraniana dai prossimi Mondiali. Come detto, il motivo alla base di una possibile esclusione è solido e va in netto contrasto con il regolamento della stessa FIFA che, entro il weekend, dovrà prendere una decisione in merito.

Cosa accadrebbe in caso di esclusione dell’Iran? Logica vuole che a prendere il suo posto sia un’altra squadra asiatica, gli Emirati Arabi (esclusi tramite spareggio) in questo caso. Ma la speranza di avere l’Italia alla prossima rassegna iridata non è poi così remota. Giulio Mola, giornalista de “Il Giorno”, ha twittato: “l’indiscrezione è arrivata in nottata. La Fifa sta pensando molto seriamente di escludere l’Iran dai mondiali in Qatar dopo le violenze sulle donne. Si decide domenica. In caso di espulsione dal torneo, possibile wild card per l’Italia in quanto campione d’Europa in carica“.

L’Italia è la squadra più blasonata rimasta fuori dalla competizione, quella con il miglior ranking ed è anche Campione d’Europa in carica. La sua presenza darebbe lustro al torneo migliorandone anche il livello qualitativo, d’immagine e dunque il ritorno economico. Molte personalità di rilievo dello sport di differenti nazionalità, calciatori compresi, si sono detti dispiaciuti dell’assenza dell’Italia. Chissà che a circa un mese dall’inizio del torneo la situazione non possa prendere una piega inaspettatamente felice.