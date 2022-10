Indipendenza energetica, la Sicilia esulta: seconda Regione in Italia come potenziale fotovoltaico

13 Ottobre 2022 17:21

Sicilia tra le prime per potenziale solare ma anche tra le Regioni più beneficiate dal vento: i risultati dello studio Ambrosetti ripresi dal Sole 24 Ore

In un periodo delicato come questo sul fronte energia, in cui si discute di indipendenza, fonti rinnovabili, nucleare e chi più ne ha più ne metta, il Rapporto Sud del Sole 24 Ore – che sarà in edicola domani, venerdì 14 ottobre – mette in evidenza un dato: la Sicilia è la seconda Regione in Italia, dopo la Lombardia, come potenziale solare. Un potenziale fotovoltaico ipotizzato attorno ai 12mila megawatt. Lo dice lo studio “Verso l’autonomia energetica italiana: acqua, vento, sole, rifiuti le nostre materie prime”, realizzato da The European House Ambrosetti con l’A2A e a cui il prossimo numero del Rapporto Sud del Sole 24 Ore dedica il focus di apertura. Dopo Lombardia e Sicilia, al terzo posto troviamo la Puglia con circa 10mila megawatt e poi un manipolo di regioni dell’Alta Italia e del Centro.

Lo studio Ambrosetti-A2A rivela anche che, nell’ordine, Puglia, Sicilia e Sardegna sono le regioni italiane più beneficiate dal vento. Ultime, invece, le grandi regioni delle pianure padana e veneta. “Con 13.300 megawatt complessivi Sicilia, Puglia e Sardegna rappresentano il 63% dell’opportunità di sviluppo”, dice sull’eolico la ricerca. La ricerca sull’autonomia energetica italiana realizzata da The European House Ambrosetti con A2A si sofferma anche un un’altra risorsa energetica spesso non considerata oppure addirittura osteggiata: i rifiuti. Gli italiani gettano via e respingono nella spazzatura o nelle fogne quantità enormi di materiali ad alto contenuto energetico. Un esempio sono sicuramente i fanghi prodotti dai depuratori: fatti fermentare, sono una fonte inesauribile di metano non fossile che sostituisce quello estratto dai giacimenti e importato con i gasdotti che ha raggiunto prezzi altissimi, come è noto. “Nel complesso, l’Italia ha un’opportunità di recupero energetico da rifiuti e fanghi di depurazione superiore a 8 milioni di tonnellate”. E il Mezzogiorno getta nelle discariche questa risorsa con uno spreco, sembra di capire, che è sotto gli occhi di tutti.