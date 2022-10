Energia, Fico: “ci aspetta un inverno duro”

5 Ottobre 2022 19:48

Energia, Fico: “nel migliore dei casi ci aspetta un inverno duro”

“Nel migliore dei casi ci aspetta un inverno duro”. E’ quanto afferma il presidente della Camera, Roberto Fico nel suo intervento al ‘Sea Summit’ nell’ambito della Barcolana quest’anno dedicato al tema della sostenibilità. “Se riusciamo a far sì che ci sia un mondo e un’Italia sempre più alimentata da fonti rinnovabili, possiamo anche riuscire a creare un mondo di pace. Riusciremo anche a lavorare con più serenità, anche in vista dell’inverno duro che ci aspetta”, ha affermato, ricordando come “l’energia sia la chiave di tutto”.