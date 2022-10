Il giornalista reggino Emilio Buttaro alla presentazione di “Ballando con le Stelle”

7 Ottobre 2022 15:54

E’ stata presentata ieri all’Auditorium Rai di Roma la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Alla conferenza stampa ha preso parte anche il giornalista reggino Emilio Buttaro che ha seguito l’incontro per “La Voce d’Italia”, quotidiano per gli italiani all’estero.

“E’ sempre emozionante – ci ha spiegato Emilio – varcare la soglia dell’Auditorium Rai del Foro Italico che ha ospitato per anni Raffaella Carrà e i suoi ‘Carramba’. Da diverso tempo sono impegnato per gli italiani all’estero e devo dire che l’appuntamento con Ballando è sempre seguitissimo anche dai nostri connazionali che vivono oltre confine ed apprezzano non solo lo show ma un’autentica fuoriclasse della televisione come Milly Carlucci. La padrona di casa ha promesso di portare divertimento e sorriso consapevole che chi vive all’estero ha un legame speciale con l’Italia. In questa diciassettesima edizione poi c’è un cast strepitoso con nomi del calibro di Enrico Montesano, Iva Zanicchi, Paola Barale, Gabriel Garko, Marta Flavi, Rosanna Banfi. Milly Carlucci rispondendo in conferenza stampa alla mia domanda sull’applauso più bello nella storia di Ballando ha detto che è stato quando Carolyn Smith è tornata dopo le sue vicende personali ma anche quando c’è stata Giusy Versace. Insomma il programma non è solo una gara di ballo ma spesso diventa teatro di emozioni. Ed a proposito di emozioni la prima ballerina per una notte sarà Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticato Fabrizio Frizzi. Il gran finale sarà il 23 dicembre e speriamo di rivedere in futuro un appuntamento con ‘Ballando on the road’ anche nella nostra Reggio”.