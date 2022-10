Elon Musk si sbilancia: “le mie 4 proposte per la pace in Ucraina”

3 Ottobre 2022 22:39

Elon Musk, attraverso il proprio account Twitter, ha detto la sua sulla guerra in Ucraina, proponendo un possibile accordo di pace in 4 punti

L’imprenditore americano Elon Musk è voluto intervenire sul tema della guerra in Ucraina. Come? Pubblicando una proposta, in 4 punti, consistente nel possibile accordo per raggiungere la pace tra il paese guidato da Zelensky e la Russia. Questi i 4 punti, elencati da Musk su Twitter.