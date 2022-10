14 Ottobre 2022 12:06

Durante le elezioni per il presidente della Camera gli irriducibili non hanno tolto la mascherina

C’è anche Enrico Letta tra gli irriducibili della mascherina tra i deputati impegnati a eleggere il presidente della Camera. Il segretario del Pd la indossa mentre è impegnato in un lungo colloquio con Angelo Bonelli, in uno scranno in alto nell’emiciclo. Non la toglie praticamente mai, invece, Matteo Orfini come l’altro deputato dem Ubaldo Pagano. Anche Piero Fassino ha votato indossando la Ffp2.