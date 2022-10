Assemblea Regionale Siciliana, Germanà: “l’elezione di Laccoto premia l’impegno di Lega-Prima l’Italia sul territorio”

27 Ottobre 2022 15:37

Nino Germanà, leader di Lega-Prima l’Italia in provincia di Messina, sottolinea l’importanza dell’elezione di Pippo Laccoto fra i deputati all’Assemblea Regionale Siciliana

“A Pippo Laccoto vanno i complimenti miei e di tutto il partito. Sono certo che grazie all’esperienza di numerose legislature e quella da sindaco di Brolo saprà rappresentare al meglio le istanze che arrivano da tutto il territorio della provincia di Messina“. A dirlo è il Senatore Nino Germanà, leader di Lega-Prima l’Italia in provincia di Messina, dopo la proclamazione dei nuovi deputati all’Assemblea Regionale Siciliana. “Abbiamo aspettato un mese per l’ufficialità – aggiunge – e lo abbiamo fatto in silenzio ma sempre fiduciosi e consapevoli di quello che è stato il nostro risultato, anche alla luce degli sforzi profusi da tutti in campagna elettorale“.

“Approfitto, ancora una volta, per ringraziare i nostri otto candidati della lista di Lega-Prima l’Italia perché è stata una campagna elettorale difficilissima, soprattutto nel messinese dove, a differenza delle altre province, si è registrato un buon risultato di De Luca. Nonostante ciò, siamo riusciti a far scattare il seggio e ad eleggere il nostro deputato regionale. È stato premiato il nostro lavoro – conclude Germanà – il nostro è ormai un dato consolidato dalla proclamazione ufficiale e chi vuole fare capire altro lascia il tempo che trova.

Oggi a noi non interessa parlare di ricorsi o di Tribunali, siamo felici di avere avuto un riconoscimento importante da parte dei nostri elettori e Pippo Laccoto sarà il nostro deputato per i prossimi cinque anni. Va infatti precisato che nessuna preoccupazione destano le notizie fatte circolare su un possibile ricorso, in quanto la commissione elettorale ha rigettato tutti i rilievi sollevati sull’attribuzione dei seggi e se sul seggio fosse chiamato a pronunciarsi il Giudice amministrativo, a parte i problemi di inammissibilità del ricorso, il Tar potrebbe solo accertare che il distacco di Laccoto risulta ben più consistente di quello risultante dal verbale dell’Ufficio Circoscrizionale, in quanto nei dati definitivi della Prefettura risulta di ben 124 voti“.