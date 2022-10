El Shaarawy: “gol a cui sono più affezionato? Contro la Reggina”

21 Ottobre 2022 17:42

Di acqua sotto i ponti, guardando ad ora, ne è passata. Dal boom col Milan alle difficoltà successive. Ma adesso, a distanza di 12 anni, l’attaccante ricorda ancora quel gol

Corsi e ricorsi storici. Allora, Stephan El Sharaawy, era un crack, aveva appena vinto lo scudetto con il Genoa Primavera e se lo contendevano in B per fargli spiccare il volo nei Prof. Alla fine la spuntò il Padova. E fu subito amore. Pronti via: Padova-Reggina 4-0, la prima rete è anche la prima assoluta coi “grandi” del Faraone. Era il settembre 2010. Di acqua sotto i ponti, guardando ad ora, ne è passata. Dal boom col Milan alle difficoltà successive. Ma adesso, a distanza di 12 anni, l’attaccante ricorda ancora quel gol.

“Un gol a cui sono particolarmente affezionato? Il primo contro la Reggina, su assist di Succi. Anche lì festeggiai sotto la curva, momenti che non dimentichi”. Lo ha affermato nel corso del primo episodio di Pitch Moments, una serie di interviste curata da 90min.com. Di seguito il video di quella partita, con il primo gol appunto di El Sharaawy,