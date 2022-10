11 Ottobre 2022 21:40

Lutto internazionale per la morte di Angela Lansbury, “La signora in giallo”: aveva 96 anni

E’ morta all’eta’ di 96 anni Angela Lansbury, l’attrice britannica interprete della celebre serie televisiva ‘Murder, She Wrote’, in italiano ‘La signora in giallo’. Lo ha annunciato la sua famiglia.