Disponibile il nuovo download di “Forza Reggina”: “Superiorità deve fare rima con maturità” | PDF

7 Ottobre 2022 12:20

Sconfitta di Modena e attesa per il derby al Granillo contro il Cosenza: questi i contenuti del nuovo numero del periodico “Forza Reggina”

Come da prassi, alla vigilia di ogni gara casalinga è disponibile il download di “Forza Reggina”, il periodico diretto dal giornalista Antonello Placanica. Numero speciale, questo, in quanto precede il derby del Granillo contro il Cosenza di domani (16:15). Aria bellissima quella respirata questa settimana, come dimostrano le immagini dal Sant’Agata e i continui aggiornamenti sulle presenze, che hanno toccato i 12 mila spettatori con ancora una giornata a disposizione.

Le riflessioni del numero di “Forza Reggina” non sono comunque solo proiettate alla gara di domani ma anche alla sconfitta di Modena, immeritata come quella di Terni. “Superiorità deve fare rima con maturità”, il titolo del numero odierno, in cui il giornalista prova ad analizzare i motivi dello stop, arrivato forse anche – spiega – per eccessiva sicurezza. Di seguito il link con l’allegato PDF da scaricare.