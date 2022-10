21 Ottobre 2022 10:04

Donzelli (Fdi): “la 194 non è in discussione. Al massimo c’è una volontà di applicarla nella sua interezza”

“Abbiamo detto chiaramente che la 194 non è in discussione. Al massimo c’è una volontà di applicarla nella sua interezza e di dare un sostegno anche slegato al tema dell’aborto, a prescindere, alle donne che si trovano ad affrontare una gravidanza e sono in difficoltà”, è quanto afferma Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, in un’intervista ad Agorà.