Dionigi torna sul derby: “dopo Reggina-Cosenza si è cercato di buttare a mare tutto…”

28 Ottobre 2022 15:31

Per il Cosenza il momento è delicato. Dopo la vittoria sul Como, sono arrivati tre stop di fila, di cui i due pesantissimi in trasferta. L’ultimo, in casa della Spal di De Rossi (5-0), ha aperto la crisi che si è protratta per tutta la settimana, con le critiche dell’ambiente, le voci sull’esonero di Dionigi e quelle sui possibili successori. Alla fine, il Presidente Guarascio ha preso in mano la situazione diramando un comunicato: Dionigi resta. E oggi il tecnico rossoblu si è presentato in conferenza stampa insieme a due senatori, Rigione e Larrivey, alla vigilia del – a questo punto delicato – match interno contro il Frosinone.

Nel parlare degli errori commessi, l’ex bomber torna sul derby, la sconfitta in casa della Reggina per 3-0 che ha dato il là al periodo negativo. “Su 10 partite qualcosa abbiamo sbagliato – ha detto – sarei un presuntuoso a dire che farei le stesse scelte. Se dovessi pensare alle ultime partite, in alcuni atteggiamenti avrei fatto diversamente. Dopo la sconfitta di Reggio forse si è cercato, un po’ per il risultato e un po’ per il discorso ambientale, di buttare a mare tutto, e secondo me è stato sbagliato. Ma ci è servito per capire cosa non dobbiamo fare. Serve resettare”, ha aggiunto.