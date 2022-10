Dimissioni di Mattarella e Draghi presidente della Repubblica: la folle indiscrezione

25 Ottobre 2022 10:00

Giorgia Meloni e Mario Draghi hanno trovato un feeling importante, non è remota l’ipotesi che l’ex Premier diventi il Presidente della Repubblica

C’è una folle indiscrezione che gira da qualche giorno nei palazzi delle Istituzioni. Va preliminarmente detto che Giorgia Meloni e Mario Draghi hanno trovato un feeling importante e l’ipotesi che l’ex Premier possa diventare il nuovo Presidente della Repubblica non è remota. L’idea che Sergio Mattarella non voglia portare a termine il suo secondo mandato non è un’utopia: le dimissioni entro la prossima estate non sono uno scenario da scartare (l’età avanzata un freno importante per finire il settennato). Il Premier Meloni sarebbe d’accordo a tale ipotesi così da avere le “spalle coperte” con l’Unione Europea alla luce della stima che tutti hanno nei confronti di Draghi.

Le difficoltà all’operazione? Secondo i ben informati sarebbero due: da un lato l’ala più intransigente di Fratelli d’Italia e Silvio Berlusconi che pare vorrebbe nuovamente autocandidarsi per il Colle. Da sottolineare, però, che l’ex Premier potrebbe contare sui voti del Partito Democratico e soprattutto del Terzo Polo, dove Renzi e Calenda, sino all’ultimo, hanno tentato di sponsorizzare Draghi a rimanere a Palazzo Chigi.