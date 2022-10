Calenda: “Salvini e Berlusconi indeboliranno Meloni, non ci sono i soldi per le promesse elettorali”

3 Ottobre 2022 12:11

Carlo Calenda non scommette sul governo Meloni: Salvini e Berlusconi finiranno per indebolire la futura premier

Carlo Calenda è sempre dell’idea che il governo Meloni durerà poco? “Sì, lo sono, ma non per la Meloni. E’ del tutto evidente che Berlusconi e Salvini, che agiscono insieme, hanno l’idea di indebolire Meloni anziché aiutarla al governo“. È quanto dichiarato dal leader di “Azione” durante la trasmissione di Rai3 “Agorà”. “Non sappiamo come la Meloni intende affrontare le promesse che ha fatto, il problema dei costi pubblici, come tamponare il caro bollette. Credo debba farlo rapidamente se no i mercati vedranno che l’Italia è il Paese più fragile e scomposto e parte la speculazione, cosa che sta già accadendo“.

“Meloni deve dire con chiarezza che per alzare le pensioni minime, per la flat tax al 15%, per fare tutte le cose promesse non ci sono i soldi e non si faranno e quello che farà sarà un intervento massiccio per il price cap nazionale. Se non facciamo questo ci perdiamo l’industria manifatturiera e anche le famiglie, non pagando le bollette, manderanno in crisi i gestori. Meloni deve dire che tutte le promesse mirabolanti non ci sono o schizza lo spread“, ha aggiunto Calenda.